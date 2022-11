Lele Adani impazzisce di gioia al gol di Messi. L'urlo è virale ma sui social arrivano molte critiche: «Imbarazzante»

di Redazione Web

Il gol di Messi in Argentina-Messico ai Mondiali ha fatto “esplodere” Daniele Lele Adani durante la telecronaca della partita su Rai Uno. Al sinistro vincente del fuoriclasse 35enne numero 10 argentino Adani, voce tecnica della telecronaca al fianco del pacato e preparato Stefano Bizzotto, è impazzito di gioia, nemmeno avesse segnato l'Italia.

Le parole di Adani

«Il sinistro migliore del Mondo! Da Di Maria a Messi! Sempre Rosario, la città del calcio, dalla Bajada alla Perdriel ( i due quartieri della città dove sono nati i due giocatori ndr), uno per l'altro! Si sblocca la partita!», ha urlato al microfono Adani che poi ha continuato con «tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo, rispetto per il numero uno, troppo spesso criticato. È lui che la tiene in vita. La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa. Con Diego dentro tutto è possibile. Ha guardato verso il cielo, verso nonna Celia, il miglior talent scout del mondo, che lo accompagnava agli allenamenti al Grandoli». Mentre un imbarazzato Bizzotto ha provato a contenere il compagno di telecronaca cecando almeno di contenere i decibel sparati a mille da Lele Adani: «Posso dirti? – ha detto il telecronista – Forse è al di là dei propri meriti l'Argentina, perché stava facendo sì tanta quantità ma in mezzo a poca qualità, ma poi c'è stato il tocco del fuoriclasse, Leo Messi».

Adani impazzisce al gol di Messi contro il Messico



pic.twitter.com/9qq8Harpmh — M4rk (@M4rkPhilips) November 26, 2022

Adani, 48 anni, ex difensore di (tra le altre) Inter e Fiorentina, ha subito ripreso la parola per ribadire l'osanna del campione argentino: «La mistica che entra in campo. Abbiamo nominato Diego 10 minuti fa: con Diego dentro tutto è possibile! Ed ecco il pianto dell'Argentina e gli occhi spiritati del miglior giocatore del mondo».

Le parole urlate di Adani, non nuovo a queste sortite quando commentava le partite su Sky, sono subito diventate virali. Tuttavia un urlo simile in prima serata su Rai Uno non è piaciuto al pubblico. «Gli diano la cittadinanza dell'Argentina», «Imbarazzante», «Inascoltabile», sono alcuni dei commenti usciti sui social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 07:45

