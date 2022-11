Francia-Danimarca 2-1, la doppietta di Mbappé porta i bleus agli ottavi

Alla Francia campione del mondo 2018 riesce, un pò a fatica, il colpaccio della qualificazione anticipata agli ottavi di finale: battuta la Danimarca nella seconda giornata del girone D, 2-1 e doppietta di Mbappé. Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo chiuso a reti inviolate ma i francesi in vantaggio per occasioni non finalizzate, 5 a 1: i ragazzi di Deschamps ci provano al 13' con Varane, poi al 21' Rabiot, al 33' Griezmann, e gran sinistro a giro di Mbappé al 40' su traversone di Dembélé.

La Danimarca si rende pericolosa con un tiro di poco fuori di Cornelius al 35'. L'ultimo tiro di Mbappé prima del fischio che interrompe il primo tempo, ma prende in pieno Giroud e niente di fatto. Nella ripresa la partita si sblocca dopo un quarto d'ora, con il gol al 60' di Mbappé, caricato da un affondo sulla sinistra di Theo Hernandez. Pareggia la Danimarca 7 minuti dopo con Christenssen su passaggio di Andersen. I danesi, sempre pericolosi in contropiede ma fermati efficacemente dalla difesa francese, sembrano riprendere in mano la partita ma le loro speranze si spengono con un cross chirurgico di Griezmann che trova il solito Mbappé, 2-1 e doppietta del fuoriclasse. Deschamps si blinda mandando fuori Griezman, al suo posto Fofana. Francia a punteggio pieno e già agli ottavi, Danimarca nei guai con un solo punto in due partite.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 19:29

