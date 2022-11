Una Polonia granitica super l'Arabia Saudita, al meglio della forma già dimostrata contro l'Argentina, nella seconda giornata del girone, 2-0 il risultato finale ed eroe di giornata il portiere polacco della Juventus Szczesny, con il fuoriclasse Lewandowski in lacrime per il primo gol ai Mondiali 2022.

A sbloccare al 39' Zielinski su suggerimento di Lewandowski. Sfiorato il pareggio saudita: calcio di rigore affidato ad Al Shehri, vanificato dall'ottima intuizione di Szczesny che respinge, sul rimbalzo ci prova Al Breiq ma l'incredibile portiere polacco si ripete e ferma anche questo tentativo. Un capolavoro che ammutolisce il telecronista della tv saudita. Il fuoriclasse del Barcellona riesce anche a colpire due pali, il secondo già nella ripresa, subito dopo viene fermato da una parata di Alowais; occasione saudita al 79' per Almaki che tira fuori di poco. Lewandowski finalmente trova la via del gol all'82' e mostra tutta la sua tensione per l'essere rimasto a secco di reti in mondovisione con un pianto liberatorio. Non bastano gli 8 minuti di recupero per cambiare il 2-0.

Polonia-Arabia Saudita 2-0, le lacrime di Lewandowski per il suo primo gol ai Mondiali https://t.co/3QrGDJuAHr — Leggo (@leggoit) November 26, 2022

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA