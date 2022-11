Messi segna e fa rinascere l'Argentina: 2-0 al Messico. L'Albiceleste resta in corsa per gli ottavi

L'Argentina evita di misura l'onta dello stop nella fase a gironi del Mondiale in Qatar e supera il Messico per 2-0, a sbloccare Leo Messi nel secondo tempo, secondo gol di Fernandez. Primo tempo tesissimo nel derby latino al Lusail di Doha , chiuso a reti inviolate e due sole occasioni a testa, Lautaro al 40' di testa ma la palla va fuori di parecchio, mentre il Messico ci prova al 45' con Vega: tentativo sventato dal n.1 argentino Martinez.

Nella ripresa si apre una finestra-gol per l'Argentina con una punizione a ridosso dell'area dopo un fallo al 50' su Messi, che calcia alto sulla traversa. Ma la Pulce si fa perdonare dai tifosi al 64' grazie a un'azione sulla fascia destra di Di Maria che serve il numero 10: gran sinistro da fuori area e palla in rete alla sinistra di Ochoa. Il raddoppio arriva all'84' grazie al giovane Enzo Fernandez appena entrato in campo, servito da Messi e in rete dopo una serie di finte in area. L'Albilceleste resta così in corsa per gli ottavi. Per Messi, l'ottavo gol al Mondiale: eguagliato - per il momento almeno in questo - Maradona.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Novembre 2022, 22:40

