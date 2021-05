Lazio-Torino 0-0 diretta: colpo di testa di Muriqi, pallone alto

13'pt Gira palla la Lazio, il Torino rimane ben compatto nella propria metà campo accennando ogni tanto un tentativo di pressing. Ma è netto l'obiettivo degli ospiti. Portare a casa il punto che serve per l'aritmetica.

11'pt I ritmi in sono molto blandi: Nicola si agita davanti alla sua panchina, un po' meno, almeno per adesso, Inzaghi. Il Torino non ha nessuna intenzione di alzare né il baricentro e nemmeno l'intensità delle proprie giocate. I granata con questo risultato sarebbero salvi.

9'pt Rimane a terra Singo, problema alla spalla per l'esterno di Nicola. Ma ce la fa a continuare.

8'pt Muriqi in evidenza in questo avvio, anche se è in fuorigioco. Stavolta c'aveva provato con i piedi l'attaccante, precisamente col mancino. Sirigu aveva respinto. Ma poi si è alzata la bandierina dell'assistente.

5'pt Prima occasione anche per la Lazio, con il kosovaro, che di testa va a impattare il traversone che arriva dalla sinistra: pallone alto.

3'pt Fallo di mano di Muriqi, che cerca di controllare la sfera. Ma Fabbri vede tutto.

2'pt Parte bene il Torino, attaccando a sinistra, ma la Lazio si difende bene. Poi prova il cross Lukic. Ma è impreciso. Palla sul fondo.

1'pt Iniziata la partita, il primo pallone lo muove la Lazio.

E' tutto pronto all'Olimpico. Le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Torino

Si scende in campo per il recupero. La Lazio all'Olimpico - nell'ultima gara casalinga della stagione - ospita il Torino che cerca un punto per brindare alla salvezza. Alla sfida guarda con molta attenzione il Benevento di Pippo Inzaghi: il fratello più grande spera di andarsi a giocare tutto domenica prossima in Piemonte. E, per farlo, ha bisogno della vittoria di Simone. I biancocelesti non hanno più nulla da chiedere alla stagione: sarà Europa League l'anno prossimo. L'attenzione quindi è tutta rivolta all'atteggiamento della Lazio, che può essere decisivo nella lotta alla salvezza. Capitolo formazioni: Simone deve rinunciare a Milinkovic (gioca Akpa Akpro) e in avanti schiera Muriqi al fianco di Immobile. Nicola si affida a Belotti. Si comincia alle 20,30.

SEGUI LA DIRETTA



FORMAZIONI UFFICIALI



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpo, Leiva, Luis Alberto, Fares; Muriqi, Immobile. Allenatore: Inzaghi



TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola















Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Maggio 2021, 20:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA