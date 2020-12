Lazio, buone notizie: Luiz Felipe è pronto per lo Spezia

Reduce dal confortante pareggio ottenuto in Champions a Dortmund contro il Borussia la Lazio è tornata subito ad allenarsi a Formello in vista della gara contro lo Spezia in programma sabato a Cesena. Solo palestra per chi è sceso in campo in Germania il resto della squadra ha svolto la seduta normale. Buone notizie per il tecnico Simone Inzaghi arrivano da Luiz Felipe che ha svolto la seduta in gruppo e viaggia verso il ritorno in campo dall'inizio. Domani il brasiliano, che lamenta ancora fastidio alla caviglia, farà il provino decisivo in vista della gara di campionato. Out sia Lulic, che ha avuto una ricaduta, e Muriqi, alle prese con uno stiramento, ci sarà invece Caicedo (oggi ha svolto solo lavoro in palestra) che si candida per una maglia da titolare al posto di Correa, contro il Borussia apparso un po' stanco: l'ecuadoriano, prima del match di Champions si era fermato per un risentimento all’adduttore ma ha giocato la parte finale della gara ed è dunque abile e arruolabile per la partita contro lo Spezia. Sarà infine Daniele Chiffi ad arbitrare il match di sabato: il fischietto di Padova ha arbitrato per l’ultima volta i biancocelesti nella vittoriosa trasferta di Torino, con il gol di Caicedo al 95′. In totale sono 5 i precedenti con la Lazio con 4 vittorie ed una sola a sconfitta.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 17:45

