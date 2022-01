Lazio, Muriqi va al Maiorca: domani le visite in Spagna

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma in Spagna ne sono sicuri: Maiorca e la Lazio hanno trovato un accordo sulla base di 300-500 mila euro adesso e un diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro. Il giocatore è atteso domani mattina per le visite mediche e per la firma sul contratto. Guadagnerà 2,1 milioni, appena 100mila euro rispetto a quanto percepiva in biancoceleste. Non solo: l'opzione sarebbe una forma camuffata di obbligo di riscatto del kosovaro al verificarsi di una serie di condizioni. A Formello restano ancora abbottonati, ma stavolta ci sono pochi dubbi. Arrivederci Muriqi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 23:38

