Lazio, Lotito tuona: «I giocatori devono remare tutti dalla stessa parte o intervengo io». E i tifosi (sui social) chiedono lo scudetto

di Enrico Sarzanini

E' un momento delicato in casa Lazio, domani alle 20.45 allo stadio Olimpico arriva il Torino con i biancocelesti che vanno a caccia della prima vittoria interna in campionato. Tre punti fondamentali in un momento delicatissimo di una stagione tutta in salita. Sabato dopo l'1-1 contro il Monza il patron Claudio Lotito negli spogliatoi ha fatto la voce grossa mentre oggi a margine delle esequie di Giorgio Napolitano è stato chiaro: «Sono come un padre di famiglia. L'obiettivo deve essere comune. E' chiaro che se qualcuno pensa che si possa fare da soli interviene il presidente».

Un messaggio deciso che lascia poco spazio alle interpretazioni, il patron si attende che così come un anno fa i giocatori remino tutti dalla stessa parte. Intanto in un incessante tam tam sui social i laziali chiedono che lo scudetto dello scorso anno venga assegnato ai biancocelesti: nelle ultime ore infatti il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è stato indagato a Roma per falso in bilancio nel procedimento legato alle presunte plusvalenze fittizie in sull'acquisto di Victor Osimhen nel 2020.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 19:15

