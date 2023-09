Luis Alberto si prende la Lazio: ora è lui il leader

di Enrico Sarzanini

La Lazio ha un nuovo leader: Luis Alberto si è preso definitivamente la squadra biancoceleste (che ieri gli ha dedicato un video emozionale sui social dal titolo “Luce Alberto”) in una notte di settembre al Maradona contro un Napoli annichilito sul più bello: prima la rete di tacco, poi il velo sul raddoppio di Kamada, lo spagnolo ha nuovamente incantato trascinando la squadra a una vittoria che, complici le due sconfitte iniziali, era diventata quasi un passo obbligato per evitare una crisi ormai dietro l’angolo. La risposta all’ammutinamento estivo prima dell’amichevole di agosto contro il Birmingham, figlio del mancato rinnovo-adeguamento che non era stato ancora perfezionato, è arrivata puntuale come un orologio: prima ha chiesto scusa a squadra e tecnico promettendo che si sarebbe messo al servizio dei compagni senza far prevalere il suo ego, il resto lo ha fatto in campo.

Nelle prime due gare di campionato perse contro Lecce e Genoa è stato uno dei pochi a salvarsi, al termine di ogni partita ci ha sempre messo la faccia andando a parlare davanti alle telecamere, promettendo senza cercare troppe scuse una reazione immediata, e dopo il capitombolo contro il Genoa all’Olimpico si è messo in testa al gruppo di calciatori che è andato sotto alla Curva Nord per chiedere scusa. Al Maradona si è definitivamente preso i gradi di leader: dopo l’addio di Milinkovic d’altronde è entrato ancora di più al centro del progetto di Sarri. L’inaspettata reazione di questa estate sembra ormai un lontano brutto ricordo, a breve ci sarà il tanto atteso faccia a faccia con il patron Lotito per chiudere il cerchio e ufficializzare finalmente il rinnovo-adeguamento, mai come in questo momento meritatissimo.

MINI-ABBONAMENTI – Tutto pronto intanto per l’esordio in Champions del 19 settembre alle 21 contro l’Atletico Madrid dell’ex-Simeone, nelle prossime ore la società metterà in vendita i mini-abbonamenti che consentiranno di vedere le tre gare casalinghe.

