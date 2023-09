Lazio, Lotito: «Siamo più competitivi. Lo stadio? Tra le possibilità c'è anche il Flaminio»

di di Enrico Sarzanini

«La Lazio di quest’anno è una squadra più competitiva perché ha giocatori di qualità in tutti i ruoli, anche per le sostituzioni». Ne è convinto il presidente della Lazio Claudio Lotito intervenuto a Radio TV Serie A con RDS nel corso del programma “Speciale Serie A”: «Ora si tratta di mettere a sistema il prodotto che si ha - prosegue il patron biancoceleste -. Ho curato in prima persona il mercato quest’estate e penso di aver allestito una squadra in grado di competere alla pari con tutti, poi in campo vanno i giocatori e le scelte le fanno i tecnici. L’ingrediente che può fare la differenza è la convinzione nei propri mezzi».

Il numero uno biancoceleste è certo che le scelte condivise sul mercato con Sarri si possano rivelare vincenti: «Abbiamo investito soprattutto su giocatori di qualità, ma di prospettiva, per creare un percorso di crescita ulteriore che sotto la regia del nostro allenatore possa portare a migliorare i calciatori. Alla Lazio non manca certo la qualità del gioco, poi bisogna ottenere risultati. Se poi ottieni risultati esprimendo anche un bel gioco delizi i tifosi». Scelte che, numero di abbonati alla mano (superata quota 30mila tessere, ndr), sono state apprezzate dagli stessi sostenitori biancocelesti: «Sono contento perché hanno capito che c'è un progetto serio. Io sono sicuro che il tempo dimostrerà che certe scelte sono positive. I tifosi lo meritano, non si sono mai discostati dalla societa' anche nei momenti di difficoltà».

Dopo il convincente secondo posto di un anno fa e la bella vittori a Napoli, però, il patron invita alla calma: «Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, con umiltà, lavoro, dedizione e spirito di gruppo.

Chiusura dedicata allo stadio di proprietà, vecchio pallino di Lotito: «Sto lavorando a 360 gradi su una serie di idee, ultima il Flaminio, vedremo quella che sarà la soluzione del problema. Dobbiamo fare uno stadio efficiente, adeguato alle necessità del Club e dei tifosi, che possa portare un valore aggiunto».

