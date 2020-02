Mattia Briga scalda l'Olimpico prima di Lazio-Inter: tifosi in delirio

#LazioInter, il video della proposta di matrimonio all'Olimpicohttps://t.co/39897oUtxT — Sky Sport (@SkySport) February 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 10:09

Prima del big matchci ha pensato il cantante Mattia Briga a scaldare il pubblico dell'Olimpico ieri sera. E non solo: c'è stata anche un'inaspettata proposta diin diretta.In uno stadio quasi sold out per la sfida verso la vetta, tifosi nerazzurri e biancocelesti hanno goduto nel prepartita di due. Man mano che le persone prendevano posto sugli spaldi, prima del riscaldamento dei giocatori, la musica è stata grande protagonista. Prima con, violinista elettrico dallo strumento luminoso. Dopo di lui ha fatto il suo ingresso in campo, ex concorrente di Amici, partecipante del Festival di Sanremo 2019 e gran tifoso della Lazio.Proprio la società ha convocato il giovane come ospite e cantante per aprire il big match. Ha prima aperto le danze con l'intramontabile "" degli Oasis, poi ha proseguito con un suo successo: "Sei di Mattina". Infine, per chiudere in bellezza, Briga ha intonato l'inno della, con l'Olimpico a fargli compagnia. Poco dopo un romantico fuoriprogramma ha chiuso il prepartita. Una dichiarazione d'amore con: la scritta "Will you marry me?", Chance in ginocchio e Taylor chiamata a gran voce dallo speaker dell'Olimpico.