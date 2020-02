Proposta di matrimonio all'Olimpico durante Lazio-Inter: Will you marry me?

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 22:12

Una proposta di matrimonio davanti a qualche decina di migliaia di persone. Una cosa tra intimi, insomma. Infatti, domenica sera sugli spalti dell’Olimpico un giovane tifoso laziale - che proviene degli Stati Uniti - ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata durante l'intervallo di Lazio-Inter. Già prima dell'inizio del match i raccattapalle si erano messi in fila per formare - grazie ad una serie di pettorine - la fatidica domanda: Will you marry me? Poi, durante l'intervallo, sotto la curva, è arrivata la tanto attesa risposta affermativa, con un bacio e un abbraccio nel tribudio dello stadio Olimpico.