Le pagelle di Benevento-Lazio 1-1: Immobile sublime (7), Correa in serata no (5)

REINA 6,5

Doppia parata decisiva sia in avvio che nel finale, decisivo.

LUIZ FELIPE 6

Meglio rispetto al Verona ma il giallo lo condanna ad uscire anzitempo. (13' st Patric 6,5: due interventi decisi).

HOEDT 6,5

Duella con Lapadula facendo valere il fisico ma soprattutto la corsa.

RADU 5,5

Non sempre lucido vive un momento di preoccupante involuzione. (34' st Caicedo 5,5: inconsistente).

LAZZARI 6

Macina i soliti chilometri sulla fascia diventando una spina nel fianco del Benevento.

MILINKOVIC 6,5

Una serie di giocate geniali che illuminano la serata una è per il gol di Immobile.

ESCALANTE 6,5

Prima da titolare con la intensità e tanta grinta, ossigeno puro per la squadra. (34' st Cataldi 5,5: impalpabile).

LUIS ALBERTO 5,5

Diversi spunti interessanti coglie anche il palo ma nella ripresa sparisce. (34' st Pereira 6,5: ispiratissimo).

MARUSIC 6

Inizia a risentire dell'ennesima gara da titolare ed è il primo ad accusare la stanchezza.

IMMOBILE 7

Sblocca con un gol sublime, un tocco volante su assist di Milinkovic che buca Montipò.

CORREA 5

Cincischia sempre troppo on il pallone, sulla rete dell'1-1 tarda ad allontanare il pallone.

INZAGHI 5,5

Quattro puti in quattro gare di campionato e adesso arrivano Napoli e Milan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 23:13

