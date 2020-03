Lazio, le stelle biancocelesti brindano ai 50 anni dello chef stellato Giuseppe Di Iorio

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le volte che vogliono rilassarsi e gustarecorrono da lui: lo chef stellato dal cuore lazialissimo. E ora che lui,, compie il compleanno più tondo di tutti, i fatidici cinquant’anni, i campioni dellanon potevano mancare.L’appuntamento è stato ieri sera a Villa Vittoria, una location che di questi tempi sembra fatta a posta per il team di. A fare gli onori di casa Di Iorio emozionato come non mai insieme alla figlia Melissa e alla compagna Carla. E uno dopo l’altro sono arrivati, insieme alle compagne, il difensore Bastos e il centrocampista Leiva. Tra gli invitati Stefano e Elena Chinappi e la giornalista sky Caterina Baldini.Una festa curata nei minimi particolari da Mercerie (lo stesso catering dell’hospitality della Lazio) di Alessandro Onorato.