Lazio, campagna di abbonamenti record: sfondata quota 26mila tessere

di Enrico Sarzanini

A meno di 24 ore dalla chiusura della campagna abbonamenti la Lazio ha sfondato quota 26000 tessere. Tutti esauriti i settori Nord e la Tevere parterre c'è ancora tempo fino a domani a mezzogiorno per assicurarsi la tessera che vale per le 15 gare che i biancocelesti giocheranno all all'Olimpico e per la prima di Coppa Italia. Al momento c'è disponibilità nei distinti sud-est, in Tevere laterale e centrale e in Monte Mario.

In attesa che si chiuda la vendita la società ha raggiunto il terzo miglior risultato dell'era Lotito: record toccato nel 2004/05 con 28.731 nella stagione 2009/10 furono 27.334 le tessere staccate. La squadra intanto continua la preparazione a Formello senza i nazionali in giro per l'Europa, Sarri alla ripresa quasi certamente non potrà contare su Lazzari che ha riportato una lesione di primo grado alla coscia.

Inutile rischiarlo per la sfida del 2 ottobre allo stadio Olimpico contro lo Spezia, l'esterno salterà anche la sfida di Europa League in Germania contro lo Sturm Graz, possibile che rientri lunedì 10 ottobre in campionato al Franchi contro la Fiorentina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Settembre 2022, 18:15

