Balotelli:«Potevo andare alla Juve, scelsi il Milan»

Mario Balotelli è tornato a parlare nel corso di una diretta Instagram con Damiano ‘Er Faina’: «Se si tornerà a giocare? Non ne ho idea, penso solo a stare in forma e allenarmi. Ma allenarsi e non sapere quando si ricomincia è dura. L'importante è non mollare, allenarsi e stare bene. Amo il mio lavoro, certo che vorrei giocare ma c'è una situazione che va risolta e giocare o non giocare passa in secondo piano. La mia stagione a Brescia? È la mia città, ho trovato un gruppo di ragazzi fantastici, dei tifosi fantastici, ma abbiamo fatto fatica, succede. Nessuno ha voluto così, tutti volevamo fare meglio, ma abbiamo trovato situazioni complicate durante il campionato».



Balo poi ammette di credere ancora in una convocazione in Nazionale: «Quella maglia vuole dire tutto per me, rappresentare il Paese, è una delle cose più emozionanti e più belle che ci possono essere in questo lavoro, chi non spera di andarci?».

Quindi aggiunge: «Vorrei giocare con Messi, chi non vorrebbe giocare con lui? Mi hanno detto che in allenamento è incredibile, la curiosità è troppa. Certo, non mi farebbe schifo giocare con Ronaldo perché è un fenomeno pure lui, ma preferirei Messi».



Poi rivela un retroscena clamoroso relativo a un suo possibile trasferimento alla Juventus in passato: «Dopo il City stavo andando alla Juve ed ero abbastanza d'accordo, poi si mise in mezzo Galliani e io essendo simpatizzante del Milan non ci ho più visto. Stando alle due classifiche mi sarebbe convenuto andare alla Juventus, ma scelsi il Milan perché era nel mio cuore. Nel cuore ho anche l'Inter sia chiaro, le due milanesi mi fanno impazzire. Finire alla Juve mi sarebbe andato anche bene, perché negli anni ha vinto quasi tutto, ma ci pensai e scelsi il Milan». Amen. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Aprile 2020, 17:55



