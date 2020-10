Juventus-Verona, dalle 20.45 La Diretta le formazioni ufficiali: oltre Dybala c'è Bernardeschi

In attesa della sfida Champions contro il Barcellona, la Juventus deve assolutamente pensare al campionato e ottenere i 3 punti per non perdere ulteriore terreno con la vetta. La novità di Pirlo, oltre a Dybala è l'inserimento nell'undici titolare di Bernardeschi. Il Verona deve fare a meno di Di Carmine ma non ha certo voglia di fare la vittima designata

SEGUI LA DIRETTA

LE FORMAZIONI:

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Dybala, Morata.​

Verona (3-4-2-1) Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Tameze, Lazovic; Colley, Zaccagni; Kalinic

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Ottobre 2020, 20:10

