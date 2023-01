«Juventus penalizzata di 15 punti»: il verdetto della Corte d’Appello federale

La Juventus penalizzata di 15 punti in campionato. Accolta la richiesta alla Corte d’Appello federale del procuratore federale Giuseppe Chiné, che aveva optato per la linea dura contro il club bianconero.

Juve penalizzata, la nuova classifica

Con la decisione della Corte d’Appello federale, cambia drasticamente la classifica per la Juventus in Serie A. Dal terzo posto con 37 punti, adesso la squadra di Allegri è crollata al settimo, in zona Conference League, con 22 punti. Salgono di una posizione Lazio, Atalanta e Roma.

L'accusa del procuratore

«La pena deve essere afflittiva, la Juventus in classifica deve finire ora dietro la Roma, fuori dalla zona delle Coppe Europee». Così, apprende l'ANSA, il procuratore della Figc, Giuseppe Chinè, ha motivato la sua richiesta di 9 punti di penalizzazione per la Juventus nella requisitoria davanti alla Corte federale per la riapertura del processo per le plusvalenze per il club bianconero e altri 8, con le relative sanzioni. Attualmente, la Juve è terza con 37 punti, la Roma settima con 34, davanti all'Udinese a 25 .

La difesa della Juventus

«Nessuno degli elementi valorizzati dalla procura Federale» nell'ambito delle operazioni di mercato «dimostra l'esistenza di una artificiosa sopra-valutazione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori alle predette operazioni, con ciò rendendosi piena infondatezza dell'odierno ricorso». Lo sostiene la difesa Juventus. Circa la «sussistenza di documenti interni e budget riportanti l'indicazione di plusvalenze come obiettivo strategico», «non costituiscono affatto - scrivono i legali- un elemento che possa fondare la natura fraudolenta e artificiosa delle operazioni concluse e dei valori ad esse assegnati».

