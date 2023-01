Regno Unito, il premier Rishi Sunak multato: non ha indossato la cintura di sicurezza in un video social

Il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak è stato multato per non aver indossato la cintura di sicurezza in un'auto, durante le riprese di un video sui social media. Il capo di Stato si era scusato per l'incidente, spiegando che si era trattato di un «errore di giudizio». Le sue parole e il suo status non gli sono però serviti a evitare la sanzione, che negli UK è di 100 sterline per i pagamenti immediati. La pena pecuniaria può salire fino a 500 sterline, nell'evenutalità che il caso venga portato in tribunale.

Messina Denaro, nel covo del boss un poster di Joker e la frase: «Se non trovi la via d'uscita, sfonda tutto»

Fisco, rottamazione cartelle: richieste online al via, come aderire alla sanatoria e data di scadenza

Seconda sanzione per Sunak

Sunak si travava nel nord dell'Inghilterra quando è stato girato il video, pubblicato nelle storie sul suo account Instagram. È la seconda volta che riceve una sanzione, da quando è al governo. Lo scorso aprile era stato multato insieme all'ex premier Boris Johnson e alla moglie Carrie per aver infranto le regole anti-Covid, partecipando a un raduno di compleanno di "Bo-Jo" a Downing Street, nel giugno 2020.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA