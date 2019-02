Juventus-Frosinone, dalle 20.30 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini

L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il Frosinone. I bianconeri sono in lotta oramai per l'abbattimento di tutti i record riguardanti la Serie A, mentre i ciociari hanno rilanciato le proprie ambizioni nella lotta per la salvezza grazie alla inaspettata vittoria di Marassi sulla Sampdoria nello scorso turno di campionato.Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Khedira, Bentancur, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Molinaro; Ciofani, Ciano.La Juventus ha vinto 10 delle 12 partite giocate in casa nel campionato in corso: i due pareggi sono arrivati contro Genoa e Parma. Il Frosinone ha conquistato in trasferta ben 11 dei 16 punti che attualmente conta in classifica, grazie alle vittorie di Ferrara, Bologna e Genova contro la Sampdoria nello scorso turno. Grande sorpresa se si volge lo sguardo all'unico precedente tra le due compagini in Serie A giocato a Torino, quando nella nella stagione 2015/2016 finì 1-1.