Juve, Allegri: «Impensabile vincere per 20 anni di fila». Contro l'Atalanta domani torna Dybala dal 1'

«Era impensabile vincere per vent'anni di fila, anche perché sono tornate Milan, Inter e Napoli e l'Atalanta è una bella realtà: la serie A è tornata nuovamente equilibrata»: questa l'analisi sul campionato del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. «Con la società siamo allineati e sappiamo dove vogliamo andare - dice l'allenatore bianconero - e io sono tornato per ottenere i risultati: che poi arrivino in sei mesi, in uno o due anni, questo lo vedremo. Abbiamo cambiato tanto e ci vuole pazienza, siamo in ritardo di qualche punto in classifica ma tutti lavorano per migliorare come singoli e come squadra».

'Juventus: All or Nothing': dalla lite Ronaldo-Cuadrado alle urla di Bonucci, ecco le parti da non perdere

«Dybala è in una buona condizione e domani può partire titolare». Lo dice ancora il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. «Pellegrini sta crescendo -prosegue valutando le forze da inserire in campo-, non so ancora se giocherà lui o Alex Sandro. Abbiamo tanti giocatori che hanno fatto tante partite, avere giocatori giovani in buone condizioni è un vantaggio per noi. Comunque Alex Sandro a Londra non ha fatto una buona partita. Chiesa, con la Lazio, ha fatto una bella partita e ha avuto occasioni per fare gol. Ha fatto delle buone cose anche a Londra. Che ci sia Dybala o no la sua posizione cambia poco».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA