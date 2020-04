Juve, Rugani e compagna felici:«Guariti e presto saremo in tre»

Un bel sorriso, anzi due. Quello che ci voleva dopo giorni di ansia e di lontananza. Daniele Rugani, il primo giocatore di serie A positivo al Covid-19, adesso è negativo, così come la sua compagna, Michela Persico, anche lei guarita. I due aspettano il primo figlio e sui social il difensore della Juventus pubblica una foto che li ritrae sorridenti e abbracciati e si rivolge proprio al bimbo o alla bimba che arriverà. «Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile - scrive il centrale bianconero -. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest’abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme».

Nel fratempo c'è chi vuole prendersi definitivamente la Juve. Si tratta di Bentancur, che ha fissato nei prossimi due mesi il suo obiettivo. In pratica ha già calzato Pjanic, ora deve convincere il tecnico Sarri, che prima di questo lungo stop causa coronavirus, lo aveva già preferito nelle scelte con l'ex romanista. Sarri però chiede più gol, all'uruguagio. Che deve, in effetti, migliorare in fatto di marcature, appena una. Ma alla ripresa Bentancur vuole farsi trovare pronto, per prendersi definitivamente la Juventus. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 20:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA