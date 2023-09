Juve, Allegri non risponde a Bonucci: «Le soap opera su Canale 5 non mi appassionano»

di Redazione web

Le parole al veleno di Leonardo Bonucci, che ai microfoni di SportMediaset ha apertamente accusato la Juventus di comportamento irrispettoso nei suoi confronti e l'allenatore in particolare di aver causato il suo addio, non scalfiscono più di tanto Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio glissa sulle parole del suo ex capitano e difende invece Paul Pogba, alle prese con una positività al doping e in attesa delle controanalisi.

«Non c'è più niente da dire, abbiamo già detto tanto: ripeto ciò che ho detto, gli faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal campo», ha detto Allegri, rispondendo a Bonucci che lo ha tra l'altro accusato di aver mentito sulla comunicazione che non sarebbe rientrato nei piani della Juve. «Le soap opera sono su Canale 5, ma non mi appassionano - aggiunge l'allenatore - e Bonucci è andato in una squadra che fa la Champions: non ho altro da aggiungere».



Poi su Pogba: «Sono dispiaciuto per Pogba, ma non ho altro da aggiungere: c'è un procedimento in corso, ci sono persone coinvolte ed è giusto aspettare la fine del procedimento», ha detto il tecnico livornese sul caso di doping legato al francese. «Ha subito una sospensione, aspettiamo la sentenza e poi potrò dire cosa cambia per la Juve. - aggiunge l'allenatore bianconero - Paul non ci sarà con Lazio e Sassuolo, poi vedremo: adesso, però, dobbiamo rimanere concentrati sui giocatori che abbiamo».



Poi sulla Lazio dell'eterno rivale Maurizio Sarri: «La Lazio è una diretta concorrente per un posto tra le prime quattro: tornare in Champions è il nostro obiettivo principale», ha detto Allegri. «È difficile fare la formazione perché tutti si stanno allenando bene, non è semplice tenere fuori i giocatori perché c'è chi meriterebbe di giocare - continua l'allenatore bianconero - e contro la Lazio ci sono buone possibilità che Chiesa parta dall'inizio.

