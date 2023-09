Doping, Pogba chiede le controanalisi: i test il 20 settembre all'Acqua Acetosa

Tra meno di una settimana arriverà il giorno della verità per Paul Pogba, il centrocampista della Juventus trovato positivo al doping (testosterone) dopo la prima giornata di campionato a Udine tra Udinese e Juve. Il calciatore campione del mondo con la Francia nel 2018 ed ex Manchester United ha infatti presentato richiesta per le controanalisi, e secondo quanto apprende l'ANSA da ambienti calcistici il test si svolgerà mercoledì prossimo il 20 settembre. L'Adnkronos specifica anche il luogo in cui verranno effettuati i test, cioè all'Acqua Acetosa.

