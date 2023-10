Pogba, le controanalisi confermano la positività al testosterone: rischia squalifica di 4 anni

di Redazione web

Paul Pogba resta squalificato per doping. Il calciatore della Juventus, dopo la notizia della positività al testosterone, si è sottoposto alle controanalisi che hanno confermato i risultati dei primi test. Il centrocampista francese ha svolto i nuovi test a Roma, presso il laboratorio olimpico dell'Acqua Acetosa.

Paul Pogba positivo al doping: «Tracce di testosterone dopo Udinese-Juventus». Tna lo sospende, rischia fino a 4 anni

La positività al testosterone era emersa lo scorso 11 settembre a seguito di un controllo effettuato in occasione del match tra Udinese e Juventus alla prima giornata del campionato di Serie A in corso. Il calciatore a seguito della positività era stato anche sospeso in via cautelare dal tribunale nazionale antidoping. Rischia fino a 4 anni di squalifica.

