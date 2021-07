Jorginho e Jude Law, il legame che non ti aspetti fra il calciatore e l'attore inglese

Jude Law e il calciatore Jorginho hanno una “mamma in comune” per i loro figli. I famosi “sei gradi di separazione”, teoria secondo cui ogni persona può essere collegata a qualunque altra nel mondo attraverso una catena di relazioni che non conta più di cinque intermediari, non vale per Jorghino, regista della Nazionale di Mancini e il celebre attore inglese Jude Law.

Leggi anche > Michele Hunziker e i ricatti sessuali: «Mi promettevano il mondo. Ma ho sempre detto di no. Mai caduta in trappola»

Jorginho e Jude Law hanno una “mamma in comune” per i loro figli

Due vite ben separate, quella di Jorghino e Jude Law, per mestiere, nazionalità e tanti altri aspetti, ma accomunate da una donna che li ha resi entrambe genitori. Jorghino infatti è diventato padre nel 2007 di Jax, dalla sua relazione con la fidanzata Catherine Harding. Catherine Harding, conosciuta anche come Cat Cavelli, è una cantante (ha partecipato anche a The Voice UK) e modella che ha avuto una storia d’amore con Jude Law, nata nel 2014 sul set del film “Spy”. Benché sia durata poco, la fugace love story ha reso l’attore padre per la quinta volta della piccola Ada Law. Insomma un legame indissolubile e inaspettato per il centrocampista e la star del cinema, che per fortuna, visto la recente sorte della sua nazionale proprio contro l’Italia di Jorghino, non risulta essere un grande appassionato di calcio.

Catherine Harding (Instagram)

Jorghino, oltre Jax, è già padre di due figli nati dalla relazione con l’ex moglie Natalia Leteri, mentre Jude Law, fra le innumerevoli storie d’amore anche con colleghe famose come Sienne Miller e Sadie Frost, ne conta cinque.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA