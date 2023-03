Malta-Italia 0-2, le pagelle degli azzurri: Donnarumma evita guai, Tonali frenato, Retegui fa bene il suo mestiere

di Fabrizio Ponciroli

L'Italia ha battuto in trasferta Malta per 2-0 nella seconda partita di qualificazione agli Europei del 2024. I gol degli azzurri portano le firme di Retegui (15') e Pessina (27').

DONNARUMMA 6,5

Intervento decisivo nei primi minuti sull’ottima imbucata di Satariano. Una parata che evita guai agli Azzurri. Fa il suo dovere.



DI LORENZO 6

L’impegno non è in discussione. Bravo in fase difensiva, in attacco potrebbe e dovrebbe fare di più. Giallo evitabile (1’ st Darmian 6: porta freschezza e tanta esperienza. Svolge il suo compito senza sbavature particolari).



SCALVINI 6

Parte malissimo, lasciando a Satiriano lo spazio per scappare verso Donnarumma. Si riprende nel corso della partita (38’ st Toloi sv).



ROMAGNOLI 6,5

Ottimo senso della posizione. Si prende in mano le redini della difesa italiana e la guida con massima attenzione. Preciso.



EMERSON 6

Qualche buono spunto ma anche un paio di palloni mal controllati. Sta piuttosto bene fisicamente ma non rischia quasi mai la giocata difficile.



PESSINA 6,5

Tanto lavoro in mezzo al campo. Recupera diversi palloni. Gara impreziosita dalla rete del 2-0 che certifica la sua bravura negli inserimenti.



CRISTANTE 6

Davanti alla difesa fa valere la sua fisicità. Quando ha la palla, a volte, è poco veloce nella ripartenza. In attacco non è molto fortunato. Diga invalicabile.



TONALI 6

Qualche strappo importante ma manca di continuità e del mordente che lo contraddistingue nel Milan. Pare che sia un po’ frenato in Nazionale. Sulle punizioni è sempre perfetto (22’ st Verratti 6: si occupa di gestire la palla senza prendersi particolari rischi).



POLITANO 6

Poco servito. Un paio di sgasate delle sue. Per il resto gira un po’ a vuoto e non trova il modo di rendersi pericoloso al tiro. Altalenante.



RETEGUI 7

Alla prima palla buona, fa ancora gol, esattamente come accaduto contro l’Inghilterra. Non avrà piedi vellutati ma sa fare il suo mestiere in maniera egregia, ovvero segnare (22’ st Scamacca 6,5: entra con la giusta attitudine. Va vicino al terzo gol con una bella giocata in acrobazia).



GNONTO 5,5

Parte sbagliando qualche facile appoggio. Si fa male e deve lasciare il campo. Sfortunato (21’ pt Grifo 6: va ad un passo dal 3-0. Tanto movimento, si vede che ha voglia di farsi notare).



MANCINI 6

Inizio piatto poi, grazie a Retegui, la squadra si scuote e gioca decisamente più sciolta. Forse fin troppo nervoso in panchina, a conferma di quanto ci tenga a far bene in queste qualificazioni. Vittoria doverosa, gioco da migliorare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 23:03

