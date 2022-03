“Dramma” Italia: azzurri battuti dalla Macedonia del Nord per 1-0. Siamo fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. Decisivo il gol di Trajkovski

Dramma sportivo per Italia. Gli azzurri sono fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva. La squadra di Mancini ha perso in casa contro la Macedonia del Nord per 1-0 con il gol decisivio, in pieno recupero, di Trajkovski.

La squadra di Mancini ha avuto il pallino del gioco per tutta la partita, ma senza mai incidere veramente: gli azzurri sono apparsi poco lucidi, soprattutto negli ultimi sedici metri. Il Ct si è affidato al suo gruppo storico, puntando tutto sugli uomini che hanno trionfato nell'Europeo della scorsa estate. Ma i "suoi uomini" non hanno risposto secondo le sue aspettative.

IL TABELLINO

Italia- Macedonia del Nord 0-1 (0-0) nella semifinale dei play off Mondiali; gli azzurri sono

eliminati

ITALIA (4-3-3): Donnarumma, Florenzi, Mancini (44' st Chiellini), Bastoni, Emerson, Barella (32' st Tonali), Jorginho, Verratti, Berardi (44' st Joao Pedro), Immobile (32' st Pellegrini), Insigne (19' st Raspadori) (1 Sirigu, 14 Cragno, 2 De Sciglio, 15 Acerbi, 5 Cristante, 12 Pessina, 20 Politano). All. Mancini

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski, S. Rivstoski, Velkovski (41' st Ristevski), Musliu, Alioski, Churlinov, Ademi (14' Spirovski) , Bardi, Nikolov (14' st Ashkovski), M.

Ristovski (27' st Miovski), Trajkovski (12 Naumovski, 22 Siskovski, 15 Sherafimov, 2 Todorovski, 7 D. Babuski, 17 Ethemi, 18 Babuski, 21 Atanasov). All. Milevski

Arbitro: Turpin (Fra)

Reti: nel st 47' Trajkovski

Angoli: 17 a 0 per l' Italia

Recupero: 1' e 5'

Note: ammonito Velkovski per gioco falloso. Spettatori 34.129, per un incasso di 450 mila euro

