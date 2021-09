Italia-Bulgaria 1-1, le pagelle: disastro Florenzi, bene Chiesa

DONNARUMMA 6 Alla prima da titolare in stagione dopo le panchine al PSG subisce un solo vero tiro in porta ed è il tocco ravvicinatissimo di Iliev che porta al pari i bulgari. Difficile dargli evidenti colpe.

FLORENZI 5 Sbaglia due cross inusuali per lui e, incespicando, si fa scappare Despodov nell'azione della rete bulgara. Serata da dimenticare (19' st Toloi 5,5 non cambia gli equilibri di una partita non positiva).

BONUCCI 6 Fa soprattutto il regista aggiunto. Al di là dell'azione del gol la Bulgaria non crea pericoli.

ACERBI 5,5 Non riesce ad anticipare Atanas Iliev, che può così battere Donnarumma.

EMERSON 6 Partita in crescendo. Il brasiliano nel secondo tempo crea un paio di pericoli (46' st Pellegrini ng:).

BARELLA 5,5 La volontà non manca, ma va spesso a sbattere contro il muro bulgaro (19' st Cristante 6: entra ed ha un paio di inserimenti promettenti).

JORGINHO 6 Con le sue geometrie cerca di rompere la ragnatela bulgara, con alterne fortune.

VERRATTI 5,5 Un solo colpo di vera qualità, un tacco nella ripresa a liberare Immobile. Ci vuole qualcosa di più.

CHIESA 7,5 Segna un gran gol nel primo tempo e sfiora il 2-1 nella ripresa. Pressoché tutti i pericoli dell'Italia partono dai suoi piedi. È anche l'ultimo ad arrendersi.

IMMOBILE 6 Bravo a toccare per Chiesa nell'occasione dell'1-0. Meno efficace in fase realizzativa (29' st Raspadori 6: entra con buona predisposizione).

INSIGNE 5,5 Le occasioni le crea, ma mostra poca cattiveria in fase di conclusione. (29' st Berardi 5,5: primi minuti stagionali senza guizzi).

MANCINI 6 Arriva a 35 risultati utili consecutivi, raggiungendo il record mondiale detenuto da Brasile e Spagna. Ma non può essere soddisfatto del risultato. Urge riprendere la marcia, anche se domenica in Svizzera non sarà facile. Ma magari ci saranno avversari meno rinunciatari dei bulgari e quindi più spazio di manovra.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 23:01

