Inter-Verona, 0-0 Diretta le formazioni ufficiali: Conte senza Candreva

Sabato 9 Novembre 2019, 16:10

Inter e Verona scendono in campo questo pomeriggio alle ore 18 in un match di fondamentale importanza soprattutto per i nerazzurri, che non si possono permettere passi falsi nella corsa al primo posto attualmente appannaggio della Juventus, impegnata domani sera nella sfida col Milan. Gli scaligeri, dal canto loro, reduci dal 3-1 interno sul Brescia, possono dichiararsi soddisfatti dopo uno straordinario inizio di stagione che li ha portati con 15 punti nella parte alta della classifica. Partita dal pronostico chiuso, se si guardano i precedenti a San Siro in Serie A delle due compagini: su 28 incontri, 17 vittorie dell'Inter e nessuna del Verona; 11 i pareggi, l'ultimo dei quali nel girone di andata della stagione 2014/2015, un 2-2 firmato Toni e Nico Lopez per gli scaligeri, con in mezzo la doppietta di Maurito Icardi per i milanesi.Le formazioni: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte: Silvestri, Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo. All. Juric