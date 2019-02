Inter-Rapid Vienna, i voti dei nerazzurri: fa tutto Perisic e sorride anche Ranocchia

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Non è mai impensierito dal Rapid Vienna.



CEDRIC 6

Non ha bisogno di farsi vedere molto in fase offensiva.



RANOCCHIA 6.5

Seconda gara da titolare quest’anno. Segna il raddoppio dimostrando grande attaccamento all’Inter.



SKRINIAR 6.5

Non deve faticare troppo per tenere a bada gli attaccanti del Rapid Vienna.



ASAMOAH 6

Potrebbe fare di più e si becca pure il giallo.



VECINO 6.5

Passano 11’ e sistema il discorso qualificazione con il gol dell’1-0.



BROZOVIC 6.5

Fa girare il pallone e più volte va al tiro.



NAINGGOLAN 6.5

Sbaglia poco. Il belga, poco alla volta, sta iniziando a ripagare la fiducia di Spalletti.



CANDREVA 6

Torna titolare dopo tre settimane e sfiora il gol dell’1-0.



LAUTARO MARTINEZ 6

In attesa di Icardi, Spalletti può vivere sereno.



PERISIC 7.5

Migliore in campo dell’Inter. Il croato sta attraversando un buon momento. Sigla il gol del 3-0 e dà l’assist a Politano per il 4-0.



BORJA VALERO 6

Fa rifiatare Brozovic.



POLITANO 6.5

Chiude con il gol del 4-0.



SPALLETTI 6.5

Conquistati gli ottavi di Europa League, può pensare alla gara di domenica con la Fiorentina. Ultimo aggiornamento: 23:03





© RIPRODUZIONE RISERVATA