Inter, Lautaro & Dzeko vogliono cancellare un tabù: mai a bersaglio allo Stadium

di Alessio Agnelli

Tabù Stadium: Lautaro e Dzeko a caccia dei primi centri in carriera nel fortino-Juventus. Sei reti in due, tre a testa, in undici stagioni complessive (7 il bosniaco, in Italia dal 2015-16, 4 l’argentino, dal 2018-19) di incroci con Madama fra serie A e coppe nazionali, ma nessuna sul terreno di gioco del J-Stadium. Lautaro Martinez ed Edin Dzeko domenica sera avranno anche questo obiettivo nel big-match di Torino con i bianconeri di Allegri: battere il primo colpo in casa Juve per migliorare il dato statistico, da doppio zero finora.

Per il Toro gli unici segnali di presenza contro la Vecchia Signora sono arrivati, infatti, a Milano: due reti (inutili) nei due ko per 1-2 di campionato e Coppa Italia del 6 ottobre 2019 e 2 febbraio 2021 ed una, più determinante, lo scorso 12 gennaio, nella finalissima di Supercoppa vinta per 2-1 dalla Banda Inzaghi all’ultimo minuto dei supplementari.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA