Juve, finalmente Allegri: Di Maria, Bremer e Vlahovic in vista del derby d'Italia

di Timothy Ormezzano

Il secondo peggiore girone per un’italiana in Champions è ormai storia. L’attualità della Juventus è il derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium.

E nel futuro ci sarà l’Europa League. La quinta sconfitta in sei partite europee porta comunque in dote alcune buone notizie. Su tutte la prova gagliarda offerta dalla Juve contro il Psg, il migliore Locatelli mai visto in maglia bianconera e soprattutto il ritorno di Chiesa più di nove mesi dopo la rottura del crociato. Ma i rientri non finiscono qui. Non siamo ancora al controesodo dall’infermeria al campo, ma Allegri ritrova tre pezzi molto importanti, tre giocatori che hanno voglia e fretta di riprendersi la scena anche in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. Bremer, Di Maria e Vlahovic saranno tra i convocati per il big match contro i cari nemici nerazzurri. Due di loro, Bremer e Vlahovic, potrebbero anche figurare nell’undici titolare.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 19:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA