Diretta Inter-Atalanta alle ore 18, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

In attesa del derby della Capitale tra Lazio e Roma, sarà la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta a incendiare la prima parte della sesta giornata di Serie A. I nerazzurri, secondi in classifica a pari punti con i cugini del Milan, avranno un motivo in più per rendere il pomeriggio di Gian Piero Gasperini, quest'anno partito un po' con il freno a mano tirato, amaro. Infatti, gli uomini di Simone Inzaghi scenderanno in campo già sapendo come è andata la sfida dell'Alberto Picco tra i rossoneri e lo Spezia e, per non perdere il treno delle prime della classe, il tecnico piacentino ha tutta l'intenzione di iniziare con la squadra tipo. Niente turnover in vista Champions League, insomma. Ecco le probabili formazioni.

Inter-Atalanta, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 ,de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko. All. Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): 1 Musso; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 77 Zappacosta, 11 Freuler, 15 de Roon, 8 Gosens; 32 Pessina; 91 Zapata, 18 Malinovskilyi. All. Gian Piero Gasperini

Dove vederla in tv e streaming

Anche la sfida tra Inter e Atalanta delle 18, in programma allo stadio Meazza di Milano, sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Sarà quindi disponibili su smartphone, tablet e pc tramite l'app, e su smart tv.

