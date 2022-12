La Francia batte l'Inghilterra 2-1 e vola in semifinale contro il Marocco. Decisivo Giroud, Kane sbaglia il rigore del pareggio

di Daniele Molteni

La Francia non abdica e prosegue la marcia verso la seconda Coppa del Mondo consecutiva (la terza totale): un 'impresa riuscita solo al Brasile del grande Pelè (1958 e 1962). I bleus di Deschamps hanno piegato l'Inghilterra per 2-1 pur senza brillare nell'ultimo quarto di finale di Qatar 2022 e volano in semifinale dove mercoledì incontreranno il Marocco. Una sorta di derby visto i trascorsi storici delle due nazioni. (Lo stato nordafricano è stato protettorato di Parigi).

Decisivi per la Francia i gol di Tchouameni (17' nel primo tempo) e di Giroud (78' nella ripresa). L'Inghilterra aveva momentanemante pareggiato con Keane su rigore (54' del secondo tempo) per poi fallire, sempre con l'attaccante del Tottenham, il secondo rigore che avrebbe voluto dire supplementare.

La partita

La solita Inghilterra, mai doma finché la palla è in gioco, ha lottato alla pari - e per lunghi tratti facendosi addirittura preferire - con la Francia, imbrigliando Mbappé da raddoppi di marcature. Ben 14 le conclusioni a rete inglesi (contro le 8 avversarie) e difesa francese mai così a dura prova prima di questa sera. Ma proprio in una serata di sofferenza, i Blues hanno mostrato di poter ambire a bissare il titolo del 2018. Nessuna sorpresa nella formazione schierata da Didier Deschamps. Il capitano Hugo Lloris festeggia il traguardo record delle 143 presenze, una in più di Lilian Thuram. Confermato l'11 che ha battuto la Polonia negli ottavi, con la linea d'attacco composta da Griezmann, Dembélé e Giroud a supporto di Mbappè. Sul versante inglese partono in panchina Rashford e Sterling. Gareth Southgate conferma la difesa a quattro vista con il Senegal, con Walker sulla destra per arginare il capocannoniere del torneo. La Francia prova subito ad imporre le maggiori doti di palleggio del suo centrocampo. Dalla destra spiove, all'11', il cross di Dembelè che Giroud gira di testa, ma la traiettoria è centrale e Pickford blocca. Il primo squillo è dei campioni del mondo e fa da prologo al gol. Al termine di uno scambio che coinvolge anche Mbappè e Dembelè, Griezmann serve Tchouameni che da fuori area scocca un destro potente ed a fil di palo. Pickford forse non lo vede partire ed è in ritardo. Ma l'Inghilterra reagisce subito e Lloris deve superarsi per respingere col corpo il tiro ravvicinato di Kane. Dubbi al 25' per un fallo, al limite dell'area, di Upamecano su Kane, ignorato dall'arbitro Sampaio. Al 29' ancora l'attaccante del Tottenham impegna il suo compagno di club, che si salva in angolo. Al netto della rete di vantaggio francese, il primo tempo è equilibrato. Mbappè è sempre ben marcato da Walker e fatica ad accendersi. Kane è in palla, ma poco supportato da Saka e Foden. Nessun cambio dopo l'intervallo. Ed al 2' Lloris è bravissimo a deviare oltre la traversa un gran tiro di Bellingham. L'Inghilterra al 7' si guadagna il rigore sul fallo di Tchouameni ai danni di Saka. Kane spiazza Lloris ed è 1-1. Il match si infuoca e Pickford deve intervenire per arginare lo sfondamento centrale di Rabiot. Il Saka timido del primo tempo non c'è più ed ora è un pericolo costante per la difesa. Saltando su uno spiovente da calcio piazzato, Maguire di testa sfiora il palo. L'Inghilterra ora meriterebbe il vantaggio, invece è la Francia ad andare vicinissima al gol, con la capocciata di Giroud servito da Dembelé. Pickford è un gatto e devia. Ma i Blues hanno in serbo il colpo del ko e lo sfoderano al 33'. Decisivo ancora il milanista, lesto a deviare in gol il cross da sinistra di Griezmann. Nemmeno il tempo di gioire e Theo Hernandez stende in area Mount, appena entrato. Sampaio lascia correre ma, richiamato dal Var, assegna il secondo penalty agli inglesi. Sul dischetto va di nuovo Kane, ma questa volta il suo tiro vola altissimo e si resta sul 2-1. Il colpo psicologico è durissimo ed i ragazzi di Southgate hanno qualche minuto di sbandamento. Però non mollano e Lloris non può rilassarsi. Ma il risultato non cambia più e la Francia può festeggiare.

Deschamps: «Vittoria magnifica. Il Marocco? Non è una sorpresa»

«È magnifico, era una grossa partita. Abbiamo incontrato una bellissima squadra inglese. Abbiamo risposto. È magnifico per l'insieme dei giocatori di raggiungere un'altra volta la semifinale. Bisogna goderci questo momento». Ad affermarlo è l'allenatore della nazionale francese, Didier Deschamps al termine della partita vinta dalla Francia contro l'Inghilterra. «Abbiamo voglia di sospendere il tempo. Poi bisognerà focalizzarci su mercoledì. Possiamo essere felici anche se abbiamo dato delle munizioni agli inglesi. È con il cuore e con il fegato che abbiamo mantenuto questo gol di vantaggio». Per quanto riguarda la prossima partita contro il Marocco, Deschamps non si sbilancia. «Ogni cosa a suo tempo. Conoscevamo il nostro avversario potenziale. Giocheremo con molta serietà. Il Marocco merita questo riconoscimento. Non era tra le squadre che tutti si aspettavano a questo livello della competizione ma non è una sopresa», sottolinea Deschamps che oltre a vincere il Mondiale come allenatore nel 2018 con la Francia ha vinto nel 1998 il Mondiale da giocatore.

