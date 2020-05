Inter-Psg: settimana decisiva per la trattativa Icardi

Mentre il tifosissimo Marco Tronchetti Provera vota la nuova coppia dell’Inter in attacco («con Cavani e Werner siamo più forti»), ecco la settimana decisiva per il club nerazzurro sull’affaire Icardi, in prestito dallo scorso agosto al Psg. I parigini vorrebbero riscattarlo, ma chiedono però lo sconto: non i 70 milioni fissati dall'ad Marotta 9 mesi fa. L’offerta del club francese si aggira sui 50-55 milioni.

La trattativa si potrebbe definire sui 60 più bonus, sostengono i bene informati. I tempi si pottebbero anche allungare oltre il 31 maggio, prima data per poter chiudere l'operazione Icardi. Comunque sia, questi sono i giorni decisivi per capire il futuro dell’ex capitano interista. Che sarà comunque lontano da Milano. Radiomercato, tra l'altro, annuncia un interessamento in Premier League per l'ex bomber interista. Si parla dello United, ma pure del Tottenham di Mourinho. Staremo a vedere. Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Maggio 2020, 07:00



