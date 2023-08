Gianluigi Buffon torna in Nazionale: sarà capo delegazione azzurro. «Ho ancora voglia di sognare»

di Redazione web

Dall'addio al calcio ad un nuovo ruolo in Nazionale in pochi giorni. Gianluigi Buffon, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006, è il nuovo - apprende l'ANSA - capo delegazione azzurro. L'ex portiere ha infatti appena accettato la proposta del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.

«Ho ancora voglia di sognare»

«Torno in Nazionale perché quel bambino che trent'anni fa varcava per la prima volta il cancello di Coverciano ha ancora voglia di sognare e di vivere questo sogno insieme ai tifosi italiani. La Nazionale viene prima di tutto», le prime parole di Gigi nella nota appena pubblicata della Figc nella quale, come anticipato dall'ANSA, ha ufficializzato la nomina a capo delegazione azzurro dell'ex portiere. «È un grande giorno per la Nazionale italiana - le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina - perché Gigi torna a casa. Buffon è un'icona del nostro calcio e una persona speciale».

