Barth: «Rabiot mi ha sorpresa. Vlahovic? Ci si può rinunciare»

MILANO - Laura Barth ama il calcio e la Juventus. Ha lavorato a Jtv, ha condotto con il mago Forrest una puntata della GialappaShow. Ma la passione per i colori bianconeri («mia papà Giancarlo, uno juventino cresciuto a Roma, mi ha trasmesso questo amore») non le ha mai impedito di essere apprezzata per i suoi commenti equilibrati e imparziali a Calcio Totale sulla Rai. È lì che la rivedremo ancora.

È cresciuta con Baggio, poi con Buffon. Ora per chi fa il “tifo” Laura?

«Mi ha sorpresa Rabiot. Ha fatto un grande campionato e sono contenta che abbia deciso di sposare il progetto Juve!»

C’è anche un giocatore che l’ha delusa?

«Uno è Di Maria. L’altro è Pogba. Troppi problemi, troppi infortuni. Ma spero che quest’anno possa smentirmi…».

Quest’anno sarà un’altra Juventus…

«Sarà una stagione fondamentale per ricostruire dopo un anno complicato. Mi è piaciuta molto la scelta di Giuntoli. Credo sia la persona giusta per ripartire».

Una Juventus modello Napoli?

«La speranza è che Giuntoli possa scoprire altri talenti, nuovi fenomeni».

Laura ci rinuncerebbe mai a Vlahovic?

«Credo che in questo momento Vlahovic potrebbe essere sacrificato. Io penso sempre che anche i matrimoni calcistici debbano rendere felici tutti. E se uno non si trova bene, è giusto fare un passo indietro».

E chi prenderebbe al suo posto?

«La certezza di gol in questo momento serve a questa squadra.

