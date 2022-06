Germania-Italia 5-2, le pagelle: si salva solo Gnonto, il più giovane goleador azzurro di tutti i tempi

Disfatta per l'Italia, battuta 5-2 dalla Germania in una partita della Nations League giocata a Moenchengladbach.

DONNARUMMA 5,5 Evita con alcune parate un passivo più pesante, ma ancora troppo grave un errore in disimpegno che genera il 5-0.

CALABRIA 4,5 Dalla sua parte Raum è un rebus insoluto, tanto che il ct decide di passare dal 4-3-3 a 3-5-2. In costante difficoltà.

GIANLUCA MANCINI 5 Coinvolto sino in fondo nell'imbarcata azzurra (32' st Scamacca ng).

BASTONI 5 Troppo morbido sul gol di Kimmich, poi causa un rigore evitabilissimo su Hofmann. Si riscatta in parte con l'incornata del 5-2.

SPINAZZOLA 5 Mister Mancini gli chiede di spingere di più, ma il romanista non riesce ad eseguire (20' st Dimarco 6: propizia il 5-1 di Gnonto).

BARELLA 5,5 Ha un'opportunità, ma la manda alle stelle. Per il resto sparisce davanti ai pari ruolo tedeschi. Prova sino all'ultimo a dare il suo contibuto, ma manca qualità.

CRISTANTE 5 Kimmich gli passa dietro e segna l'1-0 troppo libero di colpire. Fiammata ad inizio ripresa, ma il 3-0 di Muller spegne tutto.

FRATTESI 5 Una piccola indecisione e Kimmich gli scappa via in occasione dell'1-0 tedesco (1' st Caprari 5: non riesce a dare vivacità).

POLITANO 5,5 Un assist per un'occasione capitata a Raspadori e poco altro. Mancini lo sostituisce quando decide il cambio di modulo (44' pt Luiz Felipe 5,5: non evita il dominio tedesco).

RASPADORI 5,5 Neuer all'8' gli nega la gioia del gol. Poi è impegnato in un difficilissimo gioco di sponda (1' st Scalvini 6: esordio prima a centrocampo e poi in difesa).

GNONTO 6 Segna a 18 anni, 7 mesi e 9 giorni il gol più giovane dell'intera storia azzurra.

ROBERTO MANCINI 5 Pesante sconfitta, passo indietro per la sua Italia giovane e sperimentale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Giugno 2022, 23:02

