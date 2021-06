Italia-Svizzera, Fulvio Collovati su Leggo: «Mancio attento, difendere uno contro uno con Cr7 o Mbappé è pericoloso»

Faccio una premessa: è un Italia che ci esalta, troppo bella, frizzante e atletica, tattica e divertente. Trovare difetti è difficile e mi daranno del matto ma, anche dopo un’altra vittoria dominante come contro la Svizzera, trovare qualcosa che non ha funzionato è sempre possibile. L’Italia ha confinato la Svizzera nella propria metà campo, l’entusiasmo però a volte ti porta a rischiare e a lasciare Bonucci e Acerbi uno contro uno in difesa; ma se con Embolo puoi permettertelo, decisamente più rischioso potrebbe essere in futuro con Mbappé o CR7. Quindi, farei molta attenzione... Infine, peccato per l’infortunio a Chiellini; ma valeva la pena questa convocazione, malgrado una fragilità ormai cronica?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 00:15

