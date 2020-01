Francesco Totti, like a Buffon dopo la vittoria della Juve contro la Roma. Tifosi inviperiti sui social

Francesco Totti, like alla Lazio nel post di Bobo Vieri

ci è ricascato: ad appena due giorni dal derby di, che vedrà scontrarsi i giallorossi di Fonseca contro i lanciatissimi biancocelesti di, l'ex capitano romanista ha scatenato un'altra polemica social. L'argomento è sempre quello: chi gestisce i social di Totti, e a chi mette like?Dopo il like ad un'eventuale cessione di(poi smentito) e quello ad un post diche celebrava i 120 anni della Lazio, stavolta ne è spuntato un altro, a un post diche festeggiava la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia proprio ai danni della Roma.Immediate le reazioni sconcertate dei romanisti sul profilo del portiere juventino. Per la cronaca, il like di Totti (poi rimosso, attualmente non c'è più) non era al primo post in cui festeggiava semplicemente la vittoria, ma al secondo post del portiere, in cui si vede la foto di una bella parata delo stesso Buffon nel secondo tempo. Dunque l'apprezzamento dell'ex capitano della Roma (e grande amico di Buffon) potrebbe anche essere interpretato come un'apprezzamento alla prestazione dell'ex compagno di Nazionale. Ma, come dice qualcuno, tre indizi (Buffon, Vieri e cessione di Florenzi) fa una prova. O no?