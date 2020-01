Francesco Totti , like alla Lazio che compie 120 anni nel post di Bobo Vieri su Instagram

Giovedì 9 Gennaio 2020, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Lain questi giorni festeggia i suoi 120 anni di storia. E qualche suo ex campione, sui social, ha omaggiato la ricorrenza con un post: tra questi Bobo Vieri , che con la maglia biancoceleste ha giocato per una sola stagione segnando raffiche di gol e conquistando una Supercoppa italiana e una Coppa delle Coppe.Tra i like al post di Bobo però, è spuntato un nome inaspettato: quello di Francesco Totti , capitano della Roma per oltre un decennio, e che tanti dispiaceri ha dato ai tifosi laziali nei derby dalla fine degli anni '90 fino al 2017, data del suo ritiro. Un altro like 'galeotto', dopo quello - poi smentito con forza da Totti - che riguardava Florenzi e sul quale è nato un piccolo giallo.