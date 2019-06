Pippo Inzaghi nuovo tecnico del Benevento

Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Benevento. Lo rende noto il club sannita, presieduto da Oreste Vigorito e che il prossimo anno militerà in B, dopo aver raggiunto un accordo con il nuovo allenatore per la conduzione tecnica della prima squadra.

L'allenatore di Piacenza, reduce dall'esonero di Bologna, ha sottoscritto un contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno del prossimo anno, con opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2021. Sabato 22 Giugno 2019, 13:30







