Federico Chiesa, il fratello Lorenzo bersagliato da insulti (ma alcuni tifosi della Fiorentina si dissociano)

Il passaggio di un calciatore dalla Fiorentina agli odiati rivali della Juventus sarà sempre causa di polemiche e rabbia. È accaduto con una leggenda come Roberto Baggio, con Federico Bernardeschi e ora con Federico Chiesa. Gli insulti dei tifosi viola, che si sono sentiti traditi dal loro (ormai ex) gioiello, non riguardano però solo il primogenito di Enrico Chiesa.



Ad essere preso di mira è anche Lorenzo Chiesa, classe 2004 e fratello minore di Federico, che milita nelle giovanili della Fiorentina. L'ultima foto, in cui viene immortalato nello spogliatoio con la maglia viola, ha scatenato l'ira dei tifosi: in molti lo hanno subissato di insulti. «Siete una famiglia di m***a, dovete andare via tutti da Firenze. Siete solo dei traditori, vattene anche te alla Juventus» - il tenore di molti commenti - «Levati quella famiglia e di' a tuo fratello che è un figlio di p...a gobbaccio bastardo che disattiva i commenti per paura. C...e, se non riuscirai ad arrivare in prima squadra dovrai ringraziare tuo padre e tuo fratello. Non vogliamo un altro Chiesa in squadra».

Dopo la raffica di insulti degli haters, molti tifosi della Fiorentina hanno deciso di prendere le difese di Lorenzo Chiesa. «Vi rendete conto che state insultando e augurando la morte a un ragazzino di 16 anni solo perché il fratello ha cambiato squadra? Voi non state bene» - i commenti in risposta agli insulti - «Siete la vergogna di Firenze, siete solo ossessionati dalla Juve. Eppure dimenticate la vicinanza della Juve in un momento triste come i funerali di Davide Astori».



Tra i commenti compare anche quello di Alessandro Alciato, giornalista e inviato di Sky, che utilizza una citazione dantesca indirizzata a Lorenzo Chiesa: «Lasciali perdere, non farci caso, guarda e passa».

