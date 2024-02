Sorteggi Europa League, la diretta: Milan, Atalanta e Roma scoprono le avversarie

Oggi ci sono i sorteggi di Europa League che si tengono come tradizione a Nyon. Nella città svizzera sede della Uefa, dalle urne si scoprirà quali sono le avversarie che giocheranno contro Roma, Milan e Atalanta. Si parte alle ore 12. Le immagini dell'evento sono trasmesse sui canali social della Uefa, così come sul sito e sul canale Youtube ufficiale dell'organo calcistico europeo. In alternativa, si possono vedere anche su Sky Sport 24 e su Dazn.

Sorteggi Europa League: orario, dove vederli e le possibili avversarie di Roma, Atalanta e Milan

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 12:09

