Undici città e altrettanti stadi: il primo torneo itinerante di Euro2020 vedrà protagonisti diversi Paesi d'Europa, tra cui l'Italia con Roma. L'Olimpico ospiterà la partita inaugurale della nazionale l'11 giugno contro la Turchia e poi le altre due partite del girone contro Svizzera (il 16 giugno alle 21) e il Galles (il 20 giugno alle 18). La finale si giocherà a Londra domenica 11 luglio, nello stadio di Wembley. Ecco tutto il calendario degli Europei stadio per stadio.

Roma, stadio Olimpico (25% della capienza, 18.315 spettatori)

Girone A: Turchia-Italia (11 giugno alle 21)

Girone A: Italia-Svizzera (16 giugno alle 21)

Girone A: Italia-Galles (20 giugno alle 18)

Quarto di finale (3 luglio alle 21) tra la vincente degli ottavi (1E - 3A/B/C/D) e (1D - 2F)

Baku, Olympic Stadium (50% della capienza, 34.935 spettatori)

Girone A: Galles-Svizzera (12 giugno alle 15)

Girone A: Turchia-Galles (16 giugno alle 18)

Girone A: Svizzera-Turchia (20 giugno alle 18)

Quarto di finale (3 luglio alle 18) tra la vincente degli ottavi (1C - 3D/E/F) e (2A - 2B).

San Pietroburgo, Saint Petersburg Stadium (50% della capienza, 34.067 spettatori)

Girone B: Belgio-Russia (12 giugno alle 21)

Girone E: Polonia-Slovacchia (14 giugno alle 18)

Girone B: Finlandia-Russia (16 giugno alle 15)

Girone E: Svezia-Slovacchia (18 giugno alle 15)

Girone B: Finlandia-Belgio (21 giugno alle 21)

Girone E: Svezia-Polonia (23 giugno alle 18)

Quarto di finale (2 luglio alle 18) tra la vincente degli ottavi (1F - 3A/B/C) e (2D - 2E).

Copenaghen, Parken Stadium (45% della capienza, 17.129 spettatori)

Girone B: Danimarca-Finlandia (12 giugno alle 18)

Girone B: Danimarca-Belgio (17 giugno alle 18)

Girone B: Russia-Danimarca (21 giugno alle 21)

Ottavo di finale (28 giugno alle 18) tra la seconda del girone D e la seconda del girone E.

Amsterdam, Johann Cruijff Arena (25% della capienza, 13.711 spettatori)

Girone C: Olanda-Ucraina (13 giugno alle 21)

Girone C: Olanda-Austria (17 giugno alle 21)

Girone C: Macedonia del Nord-Olanda (21 giugno alle 18)

Ottavo di finale (26 giugno alle 18) tra la seconda del girone A e la seconda del girone B.

Bucarest, National Arena (25% della capienza, 13.087 spettatori)

Girone C: Austria-Macedonia del Nord (13 giugno alle 18)

Girone C: Ucraina-Macedonia del Nord (17 giugno alle 15)

Girone C: Ucraina-Austria (21 giugno alle 18)

Ottavo di finale (28 giugno alle 21) tra la prima del girone F e una delle migliori terze (gironi A/B/C).

Londra, Wembley (25% della capienza per le prime 3 partite e un ottavo, 22.500 spettatori)

Girone D: Inghilterra-Croazia (13 giugno alle 15)

Girone D: Inghilterra-Scozia (18 giugno alle 21)

Girone D: Repubblica Ceca-Inghilterra (22 giugno alle 21)

Ottavo di finale (26 giugno alle 21) tra la prima del gruppo A e la seconda del girone C

Ottavo di finale (29 giugno alle 18) tra la prima del gruppo D e la seconda del girone F

Semifinale 1 (6 luglio alle 21)

Semifinale 2 (7 luglio alle 21)

Finale (11 luglio alle 21)

Glasgow, Hampden Park (25% della capienza, 12.966 spettatori)

Girone D: Scozia-Repubblica Ceca (14 giugno alle 15)

Girone D: Croazia-Repubblica Ceca (18 giugno alle 18)

Girone D: Croazia-Scozia (22 giugno alle 21)

Ottavo di finale (29 giugno alle 21) tra la prima del girone E e una delle migliori terze (tra i gironi A/B/C/D)

Siviglia, Estadio La Cartuja (30% della capienza, 17.813 spettatori)

Girone E: Spagna-Svezia (14 giugno alle 21)

Girone E: Spagna-Polonia (19 giugno alle 21)

Girone E: Slovacchia-Spagna (23 giugno alle 18)

Ottavo di finale (27 giugno alle 21) tra la prima del girone B e una delle migliori terze (tra i gironi A/D/E/F)

Monaco di Baviera, Allianz Arena (circa il 22% della capienza dello stadio, 14.500 spettatori)

Girone F: Francia-Germania (15 giugno alle 21)

Girone F: Portogallo-Germania (19 giugno alle 18)

Girone F: Germania-Ungheria (23 giugno alle 21)

Quarto di finale (2 luglio alle 21) tra la vincente degli ottavi (1B - 3A/D/E/F) e (1A - 2C)

Budapest, Puskas Arena (100% della capienza, 67.155 spettatori)

Girone F: Ungheria-Portogallo (15 giugno alle 18)

Girone F: Ungheria-Francia (19 giugno alle 15)

Girone F: Portogallo-Francia (23 giugno alle 21)

Ottavo di finale (27 giugno alle 18) tra la prima del girone C e una delle migliori terze (tra i gironi D/E/F)

