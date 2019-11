Euro 2020, l'Italia pesca Svizzera, Turchia e Galles

LA DIRETTA

Sabato 30 Novembre 2019, 16:37

È stato un sorteggio benevolo quello di Bucarest che ha compilato i 6 gironi della fase finale di Euro 2020 . L' Italia ha pescato la Svizzera, la Turchia (contro la quale giocherà la gara inaugurale il 12 giugno) e il Galles. Il girone di ferro temuto alla vigilia è toccato alla Germania: la nazionale di Loew sfiderà a Monaco di Baviera la Francia campione del mondo e il Portogallo di CR7 campione d'Europa uscente. Interessante anche il gruppo D di Londra e Glasgow, con Inghilterra, i vice campioni del mondo della Croazia e la Repubblica Ceca. Gruppo che, come il C, l'E e il gruppo F, sarà completato con le vincenti dei play off di marzo. Questi i gironi:ItaliaSvizzeraTurchiaGallesIl calendario degli azzurri: 12 giugno Italia-Turchia; 17 giugno Italia-Svizzera; 21 giugno Italia-GallesBelgioRussiaDanimarcaFinlandiaUcrainaOlandaAustriaVincente Percorso A o D spareggiInghilterraCroaziaRep. CecaVincente Percorso C spareggiSpagnaPoloniaSveziaVincente Percorso B spareggiGermaniaFranciaPortogalloVincente Percorso A o D spareggi- I gironi C, D, E ed F saranno completati con le 4 vincenti dei play off- La Finlandia nel gruppo B- Il Galles con l'Italia- Ecco la quarta fascia- Ecco il Portogallo: nel girone di ferro con Germania e Francia- La Repubblica Ceca nel gruppo D- Estratta la Turchia per l'Italia: sarà la partita inaugurale del 12 giugno all'Olimpico- La Francia tocca alla Germania- E' il turno della Polonia: abbinata al girone della Spagna- Estratta la Croazia, va con l'Inghilterra- L'ex treccina rossonera estrae la Russia destinata al gruppo B- L'Olanda va nel gruppo C con l'Ucraina- Gullit estrae la Svizzera per l'Italia- Adesso tocca alla seconda fascia. Il sorteggio entra nel vivo- Totti estrae l'Italia, gruppo A a Roma e Baku. Italia con posizione A2 ovvero la seconda posizione nel gruppo A- Ecco l'Inghilterra, destinata al gruppo D di Londra e Glasgow- E' la volta del Belgio, il cui girone è il B ed è praticamente già compilato (con Russia e Danimarca) a causa dei vincoli imposti al sorteggio- L'ex capitano della Roma prende la pallina con la Germania, destinata al gruppo F giocherà a Monaco- Totti estrae la Spagna, che giocherà nel gruppo E a Bilbao- Totti estrae la prima pallina: Ucraina (già destinata al girone C)