Il mondo Lazio piange Enza, la mamma di tutti i laziali. Titolare dello storico Lazio Point di via Farini, punto di riferimento per molti sostenitori della prima squadra della Capitale. Sui social in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio in sua memoria.

Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Maggio 2021, 13:18

