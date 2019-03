Empoli-Parma 2-2 La Diretta Vantaggio firmato da Rigoni, pari di Caputo su rigore

Ultimo aggiornamento: 16:21

L'Empoli torna in campo dopo la pesante sconfitta di San Siro subita ad opera del Milan nella partita di venerdì dello scorso turno di campionato e riceve il Parma questo pomeriggio allo stadio Castellani. I toscani devono vincere per mantenere almeno 3 punti di vantaggio sulla terzultima posizione mentre per i ducali, in crisi dopo una eccellente prima parte di campionato, una sconfitta potrebbe significare essere pericolosamente risucchiati nella zona calda della classifica.LE FORMAZIONI:EMPOLI:PARMA:La squadra guidata da Giuseppe Iachini ha conquistato in casa ben 17 dei 21 punti che attualmente conta in classifica: più che banale dunque dire come la salvezza per i toscani deve passare dai risultati raccolti di fronte ai propri tifosi. Il Parma è uscito sconfitto 4 volte nelle ultime 5 partite di campionato e allargando la prospettiva si scorge che i ducali hanno vinto solo 2 delle ultime 12 gare giocate in Serie A. L'ultima vittoria in trasferta è quella di Udine del 19 gennaio scorso.