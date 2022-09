Diretta Italia-Inghilterra 1-0, pochi minuti alla fine, decide un tiro a giro di Raspadori

Due gare per chiudere il gruppo di Nations League nel miglior modo. Dopo aver iniziato a gettare le basi per un nuovo percorso lo scorso giugno, sperimentando nuove convocazioni fino ad arrendersi ai cinque gol della Germania, la Nazionale di Roberto Mancini proverà a ribaltare la classifica del girone 3 di Lega A di Nations League. Al cospetto di Ungheria (7 punti) e con un punto in meno dei tedeschi (6), a Milano arriva l'Inghilterra, fanalino di coda in classifica, che ha raccolto finora solo due pareggi di cui uno proprio con gli azzurri. È un San Siro stregato: nelle ultime sei partite della Nazionale, nessuna vittoria e una sconfitta. Sarà la cinquantaquattresima panchina per il commissario tecnico che supererà Arrigo Sacchi. Con Immobile out il ct sceglie un 3-5-2 con Scamacca e Raspadori in attacco. L'Inghilterra proverà a sbloccare l'attacco: la squadra di Southgate in quattri gare ha concesso sei gol segnandone soltanto uno.

81' Entra Gabbiadini per Raspadori

80' Ammonito Di Lorenzo

77' Doppia parata di Donnarumma sull'offensiva inglese di Kane

72' Doppio cambio Inghilterra, fuori Saka, dentro Grealish. Out anche Walker per Shaw

68' Gol di Raspadori. Tiro a giro sul secondo palo. Italia avanti. Lancio di Bonucci per il numero 10 azzurro che entra in area di rigore dall'out di sinistra. Marcatura blanda di Walker e palla alle spalle di Pope con una traiettoria ad effetto.

66' Italia pericolosa con Gnonto. Conclusione potente da posizione decentrata. Il pallone, deviato, termina sul fondo deviazione. Sarà ancora corner per gli azzurri.

63' Doppio cambio per Mancini. Out Scamacca e Barella per Gnonto e Pobega

60' Toloi devia in calcio d'angolo un cross rasoterra di Kane proveniente dalla fascia destra. Pericolo scampato. Dal corner Donnarumma resta inoperoso

57' Azione in velocità dell'Italia, Dimarco serve Barella al centro dell'area ma il centrocampista non aggancia il pallone. Poco importa, l'esterno era in posizione irregolare

52' Problema al naso per Kane: sanguina a seguito di uno scontro aereo. Cure mediche in corso

50' Azione in solitaria di Kane, Bonucci interviene sul pallone e chiude in angolo. Dal corner nessun pericolo per gli azzurri

49' La punizione di James finisce alta, in curva

48' Ammonito Bonucci per fallo su Sterling. Punizione per l'Inghilterra dal limite dell'area, posizione centrale

45' Al via la ripresa

Intervallo in corso

45' Finisce senza recupero il primo tempo

43' L'Italia rischia lasciando campo a Kane, il tiro dalla distanza finisce in curva

38' Acerbi prova un cross verso il centro dell'area per Scamacca. Ottimo anticipo di di testa da parte di Dier che riesce ad allontanare la minaccia.

33' Nessuna grande occasione da gol finora. Poca precisione nei passaggi e in fase di rifinitura dell'azione

27' Raspadori non aggancia il cross di Toloi e perde il tempo giusto per concludere in porta

24' Sterling insidia gli azzurri in area di rigore, Barella contrasta bene il numero 10 inglese impedendogli di rendersi pericoloso

21' Gli ospiti prendono campo ma i ritmi di gara si abbassano. Italia attenta a non concedere occasioni

17' Calcio d'angolo per l'Italia. Raspadori crossa al centro per Scamacca ma l'arbitro fischia fallo in attacco in mischia

12' Maguire ci prova di testa su cross di Saka, facile per Donnarumma

6' Tiro da 30 metri centrali di Scamacca: poca precisione, sul fondo

4' Di Lorenzo prova a proporsi in attacco: fuorigioco

0' Calcio d'inizio. Italia in azzurro, Inghilterra in completo bianco. Agli ospiti il primo tocco

20:45 Un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime delle alluvioni

20:42 La soprano intona anche l'inno azzurro.

20:40 Squadre in campo. Tempo degli inni. La soprano Paoli intona "God save the King"

20:30 Le squadre terminano il riscaldamento. Tra 15' il calcio d'inizio

I precedenti: trentesimo confronto tra Italia e Inghilterra. Bilancio a favore degli azzurri con dieci successi a otto, completano il quadro undici pareggi, due dei quali però terminati con una vittoria dell'Italia dopo i calci di rigore.

18:45 Comunicati i nuovi numeri di maglia, a Scamacca la 9. Il 10 sulle spalle di Raspadori

Le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.

A disposizione: Meret, Vicario, Luiz Felipe, Pobega, Frattesi, Gnonto, Emerson, Zerbin, Grifo, Gabbiadini, Esposito, Bastoni.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pope; James, Dier, Maguire, Walker; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Sterling, Kane.

A disposizione: Ramsdale, Henderson, Trippier, Shaw, Grealish, Coady, Ward-Prowse, Tomori, Mount, Bowen, Alexander-Arnold, Abraham.

Le altre gare di Nations League

In contemporanea alla sfida degli azzurri si gioca anche Germania-Ungheria. Nel raggruppamento B alle ore 20.45 Bosnia-Montenegro e Finlandia-Romania; nella Lega C, Bulgaria-Gibilterra.

